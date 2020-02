Na Novi cesti za Opčine je okrog 13. ure voznik iz še nepojasnjenih razlogov izgubil nadzor nad svojim avtomobilom, zapeljal s cestišča in se prevrnil. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so voznika izvlekli iz razbitin. Na srečo ni utrpel težjih poškodb. Reševalci so ga odpeljali na opazovanje v katinarsko bolnišnico. Na kraju so bili tudi lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.