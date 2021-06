Na Novi cesti za Opčine je danes ob 14.30 voznica z avtom zapeljala v drevo. Reševalci službe 118 so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da ni huje poškodovana. Posredovali so gasilci z Opčin, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice. Vzroke preiskujejo lokalni policisti.