Na Obalni cesti sta okrog 16. ure trčila dva avtomobila, eden je naposled pristal na strehi. Štirje potniki so se sami uspeli izvleči iz avtomobila, reševalci službe 118 pa so jih vseeno preventivno odpeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraj so poleg službe 118 prihiteli gasilci, ki so odstranili uničeni vozili in odpravili posledice nesreče ter lokalna policija, ki preiskuje vzroke nesreče. Gmotna škoda je bila velika.