Na Obalni cesti sta se poškodovala skuterista in potnika

Danes okrog 16.30 se je na Obalni cesti pri križišču za nabrežinski portič pripetila prometna nesreča. Skuterja, ki sta vozila proti Trstu, sta zaradi še nepojasnejnih vzrokov trčila. Na vsakem skuterju sta potovali dve osebi. Pri padcu sta se poškodovali obe dvojici, eno osebo iz vsakega skuterja so reševalci prepeljali v bolnišnico zaradi odrgnin in udarcev. Udeleženci nesreče so ostali pri zavesti, prav tako niso v življenjski nevarnosti.

Cesta je bila nekaj časa zaprta za promet, zdaj pa so jo spet odprli. Karabinjerji iz Miramara in Nabrežine preverjajo okoliščine nesreče.