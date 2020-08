Na Obalni cesti za las ni prišlo do tragedije

Na Obalni cesti bi bilo sinoči ob 19.30 kmalu prišlo do tragedije. Voznik fiata 500 je iz še nepojasnjenih vzrokov izgubil nadzor nad vozilom in silovito trčil v parkirano škodo octavio, pri kateri sta bili voznica in potnica, obe slovenski državljanki. V prtljažnik sta ravnokar nameščali kopalno opremo, ko sta zagledali prihajajoči avtomobil brez nadzora in poskočili stran. Trčenje je bilo silovito, nastala je velika gmotna škoda, na srečo pa ni bilo huje poškodovanih. Avtomobil fiat 500 je po trčenju odbilo in je obtičal na sredini cestišča. Upravljal ga je mlad voznik iz Trevisa, ki je peljal prijatelja v Trst.

Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice ter karabinjerji s Proseka in iz Nabrežine, ki so poskrbeli, da je bil promet, kljub valu povratnikov, dovolj tekoč.