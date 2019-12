Na obisku študentje Filozofske fakultete

Na obisk v naše uredništvo je danes zjutraj prišla skupina študentov Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani s profesorjem dr. Jernejem Zupančičem in dr. Boštjanom Rogljem, ki se posebej posvečajo narodnemu vprašanju in manjšinam. Z njimi sta bila tudi študent iz ZDA, iz države Ohio ter študentka iz Nemčije v okviru programa Erasmus,

Sprejel jih je glavni in odgovorni urednik Igor Devetak, ki jim je predstavil dolgoletno delovanje Primorskega dnevnika in njegov pomen ter zgodovino. Pobliže je spregovoril o organizaciji dnevnika in njegovem delovanju.