Na območju tržaške železniške postaje v bližini nekdanjega silosa so pozno sinoči našli moško truplo. Kot kaže, gre za 56-letnega Tržačana, znanega v mestu. Imel je ureznine na zapestjih in rano na vratu. Na kraju so bili reševalci deželne službe 118, policisti in forenziki. Vzroke smrti preiskujejo.