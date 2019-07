Na obnovo bosta morali nabrežinski šoli še počakati

Nabrežinskih osnovnošolcev in srednješolcev ne bo septembra, ob povratku v šolske klopi, pričakalo želeno presenečenje. Na obljubljeno obnovo svojih šol bodo morali še počakati, saj - kot kaže - sta stavbi strukturalno varni in torej potrebnega deželnega finančnega priliva za nujna popravila vsaj zaenkrat ni.

Tako kot že večkrat, je tudi na sredini seji devinsko-nabrežinskega občinskega sveta svetnik Igor Gabrovec (Slovenska skupnost) županjo opozoril na nedostojno stanje nabrežinskih poslopij, kjer domujeta osnovna šola Virgila Ščeka oz. srednja šola Iga Grudna. V zvezi s prvo, je spomnil, da se je v pritličnih prostorih oktobra 2017 zrušil del stropa na hodniku, brez posledic za obiskovalce k sreči. »V poldrugem letu so šolski upravitelji in starši otrok večkrat slišali zagotovila s strani občinskih upraviteljev, češ da bo v najkrajšem času poskrbljeno za ustrezna popravila,« je obnovil Gabrovec in ugotavljal, da se dejansko nič ni premaknilo in da je neopravičljivo, da so otroci in njihovi vzgojitelji prisiljeni, da se vsakodnevno zadržujejo v prostorih, ki so zaradi poškodovanega stropa nevarni, nedostojni in tudi higiensko vprašljivi. Predstavniki staršev in šolski upravitelji so še pred kratkim prejeli zagotovila, da bodo dela stekla še letos poleti, zato je svetnika zanimalo, ali so zagotovila utemeljena in pravzaprav, kateri so sploh razlogi, da se doslej še ni ukrepalo.