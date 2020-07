Na odru se počuti doma

Angleška pesnica Emily Dickinson ter ruska pesnica Ana Ahmatova sta Tržačanki Micheli Rasmini na zaključnem maturitetnem izpitu prinesli najvišjo oceno s pohvalo, edino v njenem razredu, v katerem smo letos našteli kar šest odličnjakov. Tematiko ženske v ruski in angleški literaturi je Michela poglobila s pojmom smrti pri omenjenih pesnicah. V drugem delu izpita je morala pokomentirati še fotografijo množice, iz katere izstopa posameznik, kar je povezala s svojim esejem, ki obravnava Alessandra Manzonija in Uga Foscola, ter z italijansko pisateljico Michelo Murgia in odlika je bila zagotovljena.

»Ciljala sem na stotico, pohvala pa je bila zame pravo presenečenje,« je priznala Michela, ki trdi, da je bila zanjo jezikovna smer najboljša izbira. Kljub temu, da je bilo Micheli izredno všeč spoznavanje številnih različnih jezikov in literatur, se je odločila, da bo v prihodnosti sledila srcu in zasledovala svoje velike sanje: postati gledališka igralka. »Že sedem ali osem let nastopam pri gledališki skupini Compagnia teatrale Bandus, ki ima svoj sedež v Barkovljah, s katero vsako leto pripravimo dramsko uprizoritev,« je povedala.