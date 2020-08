Na odvzem brisa čaka še več kot 4000 dopustnikov

Naval na zdravstvene ustanove, ki so pristojne za odvzem brisov na covid-19, je bil v zadnjem tednu izredno velik. Od prejšnjega četrtka, ko je začel veljati ministrski odlok, ki zahteva obvezno testiranje na koronavirus za vse potnike, ki v Italijo vstopajo iz Hrvaške, Grčije, Španije in z Malte, je zdravstveno podjetje Asugi samo v tržaški pokrajini opravilo 1270 testov (do včeraj popoldne). Vsi testi so bili negativni. V prihodnjih dneh morajo odvzeti brise še približno štiri tisoč dopustnikom, ki so se že predhodno naročili na odvzem brisa. Od uvedbe novih pravil, po katerih morajo dopustniki, na katere se nanaša uredba, dokazati, da so največ 72 ur pred vrnitvijo domov opravili molekularni ali antigenski test na virus, ki je bil negativen, če pa tega testa nimajo, morajo test opraviti najpozneje v 48 urah po prihodu v pristojni italijanski zdravstveni ustanovi, do včeraj je na zdravstveno podjetje preko elektronske pošte ali telefonskega klica prispelo 5200 prošenj za odvzem brisa.

S temi podatki je postregel generalni direktor Asugija Antonio Poggiana, ki je priznal, da so bili v prvih dneh dobesedno zasuti s klici zaskrbljenih dopustnikov. »Prva dva dneva smo prejeli po 1500 klicev ali e-pisem na dan. Nato smo nekaj dni registrirali med 700 in 600 naročil, zadnje dneve pa smo se ustavili pri številki 500. Pričakujemo, da se bo trend v prihodnjih dneh umiril, saj se je večina dopustnikov že vrnila z dopusta,« je pojasnil Poggiana in dodal, da so se na testiranje dopustnikov pripravili tako, da so v svetoivanskem parku uredili dve fiksni postojanki, v katerih brise odvzemajo med 9. in 13. uro in med 14. in 19. uro. V dopoldanskih urah, in sicer med 9. in 14. uro, pa deluje tudi drive-in sistem, ki omogoča odvzem brisa iz osebnega avtomobila.