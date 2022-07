Danes okrog 11.30 je na Opčinah prišlo do prometne nesreče na križišču med Dunajsko in Bazoviško cesto, ko je 63-letni voznik forda kuga podrl 79-letno domačinko A. M. Voznik naj bi pripeljal iz Bazoviške ulice in zavil desno proti Fernetičem, na prehodu pa podrl peško. 79-letnico je odbilo na cesto, takoj pa so jo oskrbeli reševalci, ki so jo prepeljali v bolnišnico zaradi močnega udarca v glavo. Na kraju nesreče so nabrežinski karabinjerji, ki ugotavljajo vzrok nesreče in urejujejo promet.