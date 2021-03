Na Opčinah bodo odstranjevali stare tirnice tramvaja

Na progi openskega tramvaja se nadaljujejo dela, ki jih izvaja podjetje La Vitale One iz Caserte. Tržaška občina obvešča, da bodo od srede, 17. marca, odstranjevali stare tirnice na Narodni ulici, med končno postajo tramvajev pri Škavenci in krožiščem pri Selivcu vse do postaje ob obelisku.

Dela bodo izvajali najprej samo na tramvajski progi, kar ne bo vplivalo na potek prometa. Kljub temu občina poziva mimoidoče, naj se ne približujejo delovišču in naj spoštujejo cestne znake, ki jih bodo delavci postavili pred začetkom del. Na omenjenem območju bo nato potekala druga faza obnove, ko bodo delavci odstranili tolčenec in druge elemente stare proge.