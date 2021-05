Na Opčinah in v okolici ceste in pločniki poplavljeni (foto)

Ob prehodu vremenske fronte so se ponoči in zjutraj povečini pojavljale zmerne padavine, ponekod so nastale tudi posamezne nevihte. Največ dežja pa je, kot je bilo tudi razvidno iz radarskih posnetkov, padlo na Opčinah, ki so bile prehodno kar poplavljene in v okolici ter še ponekod na Krasu. Nastale so namreč močne stacionarne nevihte z nalivi, ki so se dalj časa zadrževali ravno na območju Opčin. Ob močni jakosti padavin in njihovi vztrajnosti so padle velike količine dežja in so bile ceste in pločniki poplavljeni, kar je lepo zaobjel v objektiv naš fotograf Damjan Balbi.