Na Opčinah postavljajo temelje za montažni vrtec

Na dvorišču otroškega vrtca Andreja Čoka na Opčinah se te dni končno nekaj premika. Pred kakim tednom so se pojavili delavci, ki so se na strani dvorišča, ki gleda na Ulico del Ricreatorio, lotili urejanja temeljev za postavitev montažnega objekta. Tu si bodo začasni dom uredili malčki in vzgojiteljice slovenskega vrtca, medtem ko bodo stekla dela za sanacijo strehe vrtca, ki pušča. Dela so se resnici na ljubo začela z nekolikšno zamudo, saj so bila predvidena že decembra.

V podobne kontejnerske objekte so se oktobra lani preselili učenci osnovne šole Primoža Trubarja - Karla Destovnika Kajuha v Bazovici, v pričakovanju obnove dotrajanega šolskega poslopja.