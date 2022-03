Na Opčinah vlomil v trgovini in pisarno

V noči na nedeljo je v središču Opčin prišlo do vlomov v tri različne prostore, in sicer v dve trgovini ter pisarno, ki se nahajajo v neposredni bližini. Mladoletnega storilca so karabinjerji že našli, plen je bil povsem skromen.

V nočnih urah je storilec v Narodni ulici poškodoval ključavnice sedeža Nogometnega kluba Kras, sosednje trgovine z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki Malalan Sanart ter trgovine z živili, ki se nahaja onstran ulice. V prvih dveh primerih je v iskanju denarja v glavnem razmetal dokumente in blago v predalih, naletel pa je kvečjemu le na drobiž. Škodo je v glavnem povzročil na obeh vhodnih vratih. Lastniki so se obrnili na openske karabinjerje, ki so mladoletnega storilca po naših informacijah tudi kmalu izsledili.