Gasilci so okrog 13. ure posredovali v glavnem krožišču na Opčinah, kjer je iz neznanih vzrokov zagorelo manjše tovorno vozilo fiat scudo. Ogenj, ki so ga gasilci sicer kmalu pogasili, je povsem uničil prednji del avtomobila. V požaru na srečo ni bilo poškodovanih. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice.