Na osnovni šoli Virgilio Giotti na Rocolski cesti so potrdili več primerov okužbe z novim koronavirusom bodisi med učitelji kot med učenci. V tretjem, četrtem in petem razredu so zato v dogovoru z ravnateljico prekinili pouk, sporoča zdravstveno podjetje Asugi, ki bo nudilo potrebno oporo. Šolske prostore bodo razkužili, za zdaj pa še ni znano, kdaj se bodo učenci vrnili v razrede.