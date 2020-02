Na pločniku eksplodiral jašek

Prebivalce v Ul. Capodistria je davi okrog 8. ure prestrašil močan pok. V Ul. Capodistria, 3 je eksplodiral jašek, ki je poškodoval pločnik. Hkrati so stanovalci bližnjih stavb ostali brez elektrike. Na srečo ni bilo poškodovanih. Na kraju so gasilci.

Po prvih podatkih kaže, da gre za jašek, v katerem so nameščene visokonapetostne električne žice, so povedali gasilci, čeprav so prva sumili, da gre za uhajanje plina. Gasilci so zavarovali kraj in preiskujejo vzroke eksplozije.

Ob izpadu elektrike je več ljudi ostalo zaprtih v dvigalih v sosednjih stavbah, od koder so jih rešili gasilci. Na kraju so tudi tehniki družbe AcegasApsAmga in krajevna policija. Ulico so zaprli za promet.