Karabinjerji iz Nabrežine so pri Fernetičih prestregli in aretirali 31-letnega romunskega državljana, za katerim je romunsko sodstvo leta 2019 razpisalo evropsko tiralico. Leta 2016 je v trafiki v svojem rojstnem mestu blizu Bukarešte ukradel zavoj cigaret. Sodišče ga je spoznalo za krivega in ga obsodilo na leto in tri mesece zaporne kazni. Karabinjerji so ga prepeljali v tržaški zapor.