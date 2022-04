Na podplatih Lilianinih čevljev odkrili sledi zemlje

Na podplatih čevljev Liliane Resinovich so med laboratorijskimi preiskavami odkrili sledi zemlje, skladne z okolico, kjer so našli njeno truplo, poroča časopis Il Piccolo, vest pa je povzela tudi tiskovna agencija ANSA. To bi lahko bil dokaz, da se je na kraj smrti napotila sama in bi torej lahko potrjevalo ugibanja, da naj bi si tudi sodila sama, čeprav je odprtih vprašanj še veliko.

Forenziki in laboratorijski izvedenci bodo medtem 4. maja ponovno pregledali steklenico, ki so jo našli ob Lilianinem truplu. Prav tako bodo informatiki temeljito preiskali njena mobilnika, ki so ju našli v stanovanju.

Truplo Liliane Resinovich so našli v sredo, 5. januarja, v parku na območju nekdanje psihiatrične bolnišnice pri Sv. Ivanu, potem ko je izginila in so jo iskali od 14. decembra.