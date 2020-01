Na Pončani gorela streha

Tržaški gasilci imajo zvečer veliko dela v Pončanski ulici, pri hišni številki 15, kjer je izbruhnil požar na strehi večnadstropnega stanovanjskega poslopja. V požaru se ni poškodoval nihče in nihče ni vdihal monoksida, stanovalce pa so morali iz varnostnih razlogov začasno evakuirali.

Po navedbah gasilcev požar ni prizadel stanovanj. Vnelo se je na strehi, kjer potekajo v tem času vzdrževalna dela. Prve gasilske ekipe so pokrajinsko poveljstvo v Ulici D'Alviano zapustile ob 19.50, in sicer z avtolestvijo ter tovornjakom cisterno, z gasilci je bil tudi funkcionar. Medtem ko so eni pospremili stanovalce iz stanovanj na ulico, so se drugi povzpeli na streho, kjer se je začelo gašenje.

V Pončanski ulici so na delu tudi tržaški lokalni policisti, ki se ukvarjajo tako s preusmerjanjem prometa kot z zaskrbljenimi stanovalci.