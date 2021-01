Na prepihu pet tisoč delovnih mest

Na prepihu je pet tisoč delovnih mest. Delodajalci bi lahko zaradi gospodarske krize začeli množično odpuščati po 1. aprilu, ko zapade veljavnost prepovedi odpuščanja, ki po korona zakonu velja do konca marca. Situacija je resna in zaskrbljujoča, zato se je treba lotiti drugačne politike reševanja krize.

To je izpostavil pokrajinski sekretar sindikata Cgil Michele Piga, ki je zelo zaskrbljen za gospodarske dejavnosti iz terciarnega sektorja. Pandemija je po njegovem hudo prizadela Trst, ker v njem prevladujejo predvsem gostinske, turistične in trgovske dejavnosti. »Spomladi pričakujemo množična odpuščanja. Med najbolj prizadetimi panogami zaradi epidemije sta gostinstvo in turizem. Tema storitvenima sektorjema bo treba še naprej pomagati,« poudarja sindikalist, ki je ob tej priložnosti tudi spomnil, da je pandemija veliko manj zarezala v logistiko in gradbeništvo. Slednje naj bi se v primerjavi s preteklimi leti vidno opomoglo, a v primerjavi z drugimi italijanskimi mesti še vedno krepko zaostaja.