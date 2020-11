Na Proseku brez družinskega zdravnika?

Na Proseku se je razširila vest, da bodo občani v kratkem »ostali brez družinskega zdravnika«. Neuradna novica je prispela do ušes rajonskega sveta za Zahodni Kras, ki je po krajšem preverjanju takoj opozoril javnost, predvsem pa sestavil pismo in ga naslovil na zdravstveno podjetje Asugi s prošnjo, da bi čim hitreje rešili izredno stanje.

Le peščica dni namreč ločuje družinskega zdravnika Petra Starca od upokojitve. Ta je paciente dolgo let sprejemal na Opčinah in Proseku. Tudi zdravnik Paolo Ianke, ki ima prav tako ordinacijo na Proseku, bo v kratkem zaključil svoje delovno obdobje. Oba zdravnika sta doslej spremljala zdravstveno stanje prebivalcev Kontovela, Proseka, Naselja sv. Nazarija, pa tudi drugih naselji na meji z zgoniško občino oz. v le-tej, na primer Gabrovca in Devinščine.

Do pred kratkim je bil na Prosek namenjen družinski zdravnik Lorenzo Scarpin, ki ga je zdravstveno podjetje preteklega oktobra namenilo na zahodni Kras.

V pismu je predsednica rajonskega sveta Maja Tenze spomnila zdravstveno podjetje, da so Starčevi in Iankejevi pacienti večinoma starejši občani, ki nimajo osebnega avtomobila. Najbližje ordinacije se trenutno nahajajo v Križu ali na Opčinah, ki sta preveč oddaljeni in z javnim prevozom slabo povezani vasi.

»Pomanjkanje zdravnika na Proseku bi pomenilo, da bi se morali v času koronavirusa starejši občani oddaljiti od svojega okraja in odpeljati na Opčine ali v Križ,« je povedala predsednica Tenze in dodala, da je deželni zdravstveni sistem nastal z namenom, da bi z izvajanjem storitev stopili do državljanov in kapilarno delovali na celotnem ozemlju.