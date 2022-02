Na Proseku kradli baker

Bakrene cevi so med tatovi zelo priljubljen plen. Kovina, katere se je oprijel naziv »rdeče zlato«, se namreč v zadnjem letu prodaja po 8 do 9 evrov na kilogram, rabljena pa po en evro na kilogram. S tem so bili dobro seznanjeni tatovi, ki so se prikradli na gradbišče nad proseškim predorom avtocestnega priključka (ob križišču nasproti zgoniške obrtne cone) in odvili večjo tuljavo bakra, vredno tri tisoč evrov.

Na gradbišče so storilci stopili že med božičnimi prazniki, ko delavcev ni bilo. Ostrigli so ograjo, ki omejuje zavarovano območje, in poiskali tuljavo z bakrom. Nihče jih ni opazil, kljub temu, da gradbišče dan in noč nadzorujejo varnostniki. »Podjetje, ki izvaja dela po naročilu družbe Anas, je tatvino odkrilo šele pred nekaj dnevi, ko je osebje pripravilo neke vrste popis materialov na gradbišču,« je pojasnil poveljnik nabrežinskih karabinjerjev Cristian Giavedoni.