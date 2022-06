Na Proseku še vedno iščejo družinskega zdravnika

Čas se je na Proseku ustavil. Odkar sta se decembra 2020 oziroma januarja lani upokojila Peter Starc in Paolo Ianke, družinska zdravnika, ki sta dolgo bila v oporo Prosečanom in prebivalcem sosednjih vasi, se nič ni spremenilo. Njun namestnik kljub neštetim obljubam ni prišel, sploh se zdi, da se vsi otepajo Proseka in raje odidejo drugam. »Postopek iskanja novega strokovnjaka je skrajno naporen, vse poteka zelo počasi. Tisti redki zdravniki, ki ordinirajo v bližnjih vaseh, imajo že preveč pacientov in ne morejo sprejemati novih,« se je v v svetniškem vprašanju spet pritožil svetnik in nekdanji predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Roberto Cattaruzza (Levica).

Predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige, deželnega odbornika za zdravstvo Riccarda Riccardija in generalnega direktorja zdravstvenega podjetja Asugi Antonia Poggiano je vprašal, če bi se lahko v neposredni bližini Proseka začasno dvignilo prag najvišjega števila dovoljenih pacientov. Starejši pacienti bi se tako lahko začasno oprli na zdravnike na območju zahodnega Krasa, ki imajo najbližjo ambulanto, je pojasnil.