Danes okrog 12.30 je na pokrajinski cesti na Proseku pri trgovini s pohištvom Elio iz še nepojasnjenih vzrokov zgorel avtomobil mercedes. Voznik je uspel ustaviti avtomobil in pravočasno izstopiti, nato je sprožil alarm. Na kraj so prihiteli gasilci z Opčin, ki so požar pogasili, toda avtomobil je povsem uničen. Na kraju so bili tudi lokalni policisti.