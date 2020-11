Na prvo oranžno nedeljo so jo najraje mahnili na Kras

Na prvo »oranžno nedeljo«, ko so v splošni zmedi Tržačani ugibali, ali bo res vse zaprto, so se številni odločili, da jo bodo brez prevelikih tveganj popihali na Kras. Izbira cilja nedeljskega izleta je bila sicer tokrat zaradi prepovedi premikanja med različnimi občinami omejena. Nekateri so tako dan izkoristili tudi za odkrivanje manj znanih stez in gozdnih poti, ki spadajo pod občino Trst. Sonca ni bilo na spregled spregled, vendar so sivi oblaki še zadrževali dež in je torej prvi dan poostritve razmer bil kot nalašč za sproščeno uživanje v naravi, kjer lahko vsaj za hip pozabiš, da nas vsepovsod pesti peklenski virus.

Odredba predsednika Dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliana Fedrige je sicer določala, da bodo od sobote poleg nakupovalnih centrov zaprte tudi vse trgovine razen lekarn in supermarketov. Prvotni načrt pa je sprevrgel italijanski minister Roberto Speranza, ki je deželo uvrstil med oranžna območja. Čeprav niti marsikateri trgovci niso dobro razumeli, ali je to res dovoljeno, je bilo v središču Trsta naposled le mogoče kupiti tudi čevlje ali lepši zimski plašč. Da bi se prepričali, kaj se sme in kaj ne, so se tako številni spustili do izložb po mestnih ulicah in se med božičnimi drevesci na Velikem trgu sprehodili do priljubljenega pomola Audace. Pretiranega trenja ali večje gneče – podobne tisti pred sobotnim zaprtjem lokalov – pa tokrat ni bilo. Kavico ali kaj za pod zob je bilo zaradi nove poostritve ukrepov mogoče vzeti le za s sabo, tako da je bilo že izhodiščno možnosti za prekomerno zbiranje znatno manj. Manj obljudeno kot sicer je bilo tudi barkovljansko nabrežje. Najmanj je bilo na spregled avtomobilov.