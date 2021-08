Na Repentabru pestro ob velikem šmarnu

Na Repentabru bo ob priložnosti velikega šmarna pestro. Na velikošmarenski dan – v nedeljo –bo repentabrsko svetišče na široko odprlo vrata tako z jutranjim slavjem ob 10. uri, ki ga bo vodil tržaški škof, kakor s popoldanskim shodom, ki ga bo skupaj s slovenskimi duhovniki vodil g. Franc Pohajač, 80. letnik. Letos je predvidena sprememba v urniku, saj ne bo ob 17. uri, pač pa ob 18. uri, da bo malo hladneje.

Na predvečer, se pravi v soboto, ob 17. uri prireja Vincencijeva konferenca romarski shod za bolnike in ostarele. »Lepo bi bilo, da bi otroci ali člani župnijskih skupnosti omogočili čim večjo prisotnost in tako starejšim ponudili trenutek spomina in ponovnega srečanja z Marijo na Repentabru,« je dodal Bedenčič. Na praznik zavetnika župnije sv. Roka bosta sveti maši ob 10. in 19. uri. Versko slovesnost bo letos spremljalo tudi nekaj kulturnih prireditev. V petek bo ob 20. uri radijska igra Evangelij po Pilatu Erica Emmanuela Schmitta v izvedbi Radijskega odra, ki jo režirala Lučka Peterlin. V soboto bo ob 20. uri odprtje slikarske razstave ameriškega rojaka Mira Zupančiča, ki ga bodo pospremili mladi domači glasbeniki Maja in Sara - klavir, Nicole – kitara in Mihael – harmonika. Pogovor z umetnikom bo vodil Ivo Jevnikar, samostojni koncert pa bo zatem imel kitarist Manuel Bon. V ponedeljek, na praznik sv. Roka, si bo v sodelovanju z Občino Repentabor mogoče ob prisotnosti režiserja Luciana Andreuttija ogledati kratkometražni film Avgustov vonj o ptičku hudourniku, ki prav s Tabra poleti v svobodo. Za vse prisotne bo to enkratno doživetje, saj bo film predvajan prav na mestu leta v svobodo. Na Tabru je v večernih urah zelo prijetno, je še poudaril Bedenčič in vse povabil na ohladitev ob verskih in kulturnih prireditvah.

