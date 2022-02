Na rezultate toksikoloških preiskav v primeru Resinovich bo treba čakati še en mesec

Na rezultate toksikoloških preiskav, ki bi lahko povedali več o vzrokih smrti 63-letne Liliane Resinovich, in ki bi morali biti pripravljeni te dni, bo treba počakati še mesec dni. Te preiskave so naročili po sodni obdukciji trupla, ki so jo opravili 11. januarja in med katero niso našli znakov nasilja. Takrat so sporočili, da bo na rezultate treba počakati en mesec, a očitno tudi ta čas ni bil dovolj, da bi v telesu pokojnice našli psihoatkivne snovi, ki bi lahko bile vzrok smrti. Podaljšanje roka za pripravo rezultatov je sporočil glavni tržaški tožilec De Nicolo, ki več o primeru ne želi povedati.

Preiskava smrti Liliane Resinovich dobiva še dodatne zaplete. Po medsebojnih obtoževanjih med soprogom Sebastianom Visintinom in bratom Sergiom Resinovichem, kdo je kriv za smrt, je brat pokojnice včeraj odslovil svojega odvetnika Luigija Fadaltija. Sergio Resinovich naj ne bi bil zadovoljen s tem, da je odvetnik javno namignil, da je do izginotja sestre in njene smrti prišlo zaradi denarja.