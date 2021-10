Gorski reševalci in reševalci službe 118 so danes malo pred 10. uro posredovali na Ribiški poti pod Nabrežino, kjer je 72-letno žensko, medtem ko se je sprehajala z možem, obšla slabost in je izgubila zavest. Na kraju so so ji nudili prvo pomoč, nakar so jo naložili na nosilo in jo prenesli do reševalnega vozila, ki je bilo parkirano kakih 300 metrov stran. Prepeljali so jo v katinarsko bolnišnico.