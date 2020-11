Na Selivcu parkirna mesta namesto dreves?

Kjer se zdaj razteza gozd z borovci in drugimi drevesi, stezicami in pešpotmi, naj bi v prihodnje zgradili veliko parkirišče za osemsto vozil v luči izgradnje žičnice od Barkovelj do Opčin. Tako je bilo slišati na torkovi seji tržaške občinske komisije za promet, kjer so svetniki prisluhnili pristojni odbornici Luisi Polli in direktorju občinskega oddelka za ozemlje, gospodarske dejavnosti, okolje in promet inž. Giuliu Bernettiju.

SPREHAJALCI: ŽIČNICA? NE, HVALA

Kje naj bi nastalo mega parkirišče, pa sta si kronist in fotograf Primorskega dnevnika ogledala včeraj dopoldne: gre za območje, ki se razteza nekako med ostanki razglednega stolpa na Selivcu (tam blizu je tudi vodohran) in hišami v Ul. Campo Romano. Območje porašča gozd, ki ga sestavljajo tako črni borovci kot primeri drugih, bolj avtohtonih drevesnih vrst, vmes pa se vijejo steze in stezice (v prvi vrsti tista, poimenovana po Nicoloju Cobolliju), ki potekajo nad Napoleonsko cesto in so priljubljeni kraj za sprehode in kolesarska potepanja. Da je tako, se je človek prepričal tudi včeraj, ko je v kratkem času naletel na kar nekaj sprehajalcev, od bližnjih stanovalk, ki so peljale na sprehod svoje hišne ljubljenčke, do večjih skupin pohodnikov in kolesarjev. Na vprašanje, ali se strinjajo z ureditvijo žičnice in parkirišča, je bil odgovor vseh zelo jasen: ne, ker gre po mnenju sogovornikov za nepotreben načrt in strukturo, ki bi verjetno morala mirovati pol leta. Denar naj se raje nameni stanovanjem in varnim hišam, je bil komentar enega od sprehajalcev, bližnja stanovalka, ki smo jo zmotili na sprehodu s psičko, pa je dejala, da je že zdaj ob vikendih in nedeljah polno ljudi, morda tudi zaradi omejitev, vezanih na ukrepe proti pandemiji covida-19. Z izgradnjo žičnice in ureditvijo parkirišča bi bilo miru definitivno konec, je dejala sogovornica, ki seveda upa, da bo ostalo vse na ravni načrta, ki se ne bo uresničil, saj je zanjo velika neumnost. Vprašanje je tudi, kaj bi počeli ljudje, ko bi enkrat prišli z žičnico do Selivca: potrebno bi bilo urediti povezave, infrastrukturo ipd..

PRAVEGA NAČRTA ŠE NI

Vsekakor je treba tu ponoviti, da še ni nobenega pravega načrta, obstaja le predhodni načrt, ki tam preverja možnost izgradnje končne postaje žičnice in parkirišča, vse je še na ravni zamisli in preverjanj, ali je mogoče s tem načrtom pridobiti državna sredstva, je opozoril vodja občinskega oddelka za ozemlje, gospodarske dejavnosti in promet Giulio Bernetti v včerajšnjem krajšem telefonskem pogovoru.

JUS IN RAČUNI BREZ KRČMARJA

Opozoriti velja tudi na drug aspekt: omenjeno območje je, kot pravi podpredsednik Drago Vremec, last Jusa Opčine, ki je tudi vpisan v zemljiško knjigo. Jusa za zdaj ni nihče nič vprašal, niso videli nobenih dokumentov, saj se je še v občinski komisiji govorilo o komaj okvirnem načrtu. Po drugi strani je openski jus v dolgotrajnem sporu z Občino Trst, zaradi česar je pred časom dosegel tudi zgodovinsko zmago na italijanskem vrhovnem sodišču. Zdaj čakajo na novo sodno odločitev, ki je bila že dvakrat preložena (naslednji narok bi moral potekati 2. februarja 2021). Vsekakor se openski jusarji o vprašanju žičnice in gradnje velikega parkirišča uradno še niso pogovarjali, ker kakih uradnih dokumentov še ni. Osebno pa se Vremec sprašuje o konkretni izvedljivosti projekta ter njegovi ekonomski vzdržnosti, poleg tega je že občina sama prav tisto območje okoljsko zaščitila. Podpredsednik openskega jusa opozarja tudi na nov državni zakon, ki določa, da je treba spoštovati namembnost tovrstnih zemljišč, na katerih se lahko opravljajo le kmetijske, gozdarske in pašne dejavnosti. Zato so to računi brez krčmarja, pravi Vremec, ki se tudi sprašuje, koliko je tak poseg v okolje dejansko ekološki.