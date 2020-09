Na Slomšku dijaki že v razredih, ostali v ponedeljek

Začetek letošnjega šolskega leta je bil prav gotovo deležen več pričakovanja kot prejšnja. Dijaki se bodo po šestih mesecih spet fizično usedli v šolske klopi, saj je pouk v razredu sredi februarja zamenjal pouk na daljavo, ki ga je narekovala epidemija novega koronavirusa. Danes ob 8. uri je šolski zvonec ponovno zazvonil na Humanističnem in družbeno-ekonomskem liceju Antona Martina Slomška. Ostale slovenske višje srednje šole pa bodo z rednim poukom začele v ponedeljek, 14. septembra.

Ravnateljica Slomška Eva Sancin je dejala, da so se na novo šolsko leto dobro pripravili. Tik pred zdajci so se pojavile nekatere nepričakovane težave s poslopjem in preureditvijo prostorov, ki pa so jih že skoraj v celoti odpravili. »Julija smo na zavodskem svetu odločili, da bomo s poukom štartali nekaj dni prej, saj dijakov ni bilo v šoli od februarja,« je dejala ravnateljica. Pouk na daljavo ne more v celoti nadomestiti pouka v razredu, je prepričana, zato je prejšnji teden na šoli potekal tudi podporni pouk za vse dijake, in sicer za tisti del programa, ki ga ni bilo mogoče izvesti z didaktiko na daljavo, čeprav so skoraj vsi profesorji izvedli skoraj celoten program.