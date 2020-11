Na spomeniku opazni sledovi vandalskih dejanj

Vandali so že stari znanci spomenika, ki v gozdu Salcer pri Padričah spominja na tajni sestanek predstavnikov podtalnih organizacij Tigr in Borba 3. novembra 1929. Zadnjič smo na straneh Primorskega dnevnika o vandalski akciji na tem območju poročali 22. decembra lani. Neznanci so nekaj dni prej z modro barvo pomazali stari mejnik med katastrskima občinama Padriče in Lonjer, na katerega so na pobudo Koordinacijskega združenja kraških vasi vklesali simbol Tigra in datum skrivnega srečanja. Leto dni pred tem – decembra 2018 – se je neznana roka s kamnom znesla nad spominsko ploščo.

Sledovi so še danes vidni. Predsednik Koordinacijskega združenja kraških vasi Karlo Grgič pravi, da ne gre za nov podvig, temveč za stare, posebno odporne ostanke: »Spomenik smo od tedaj počistili že dvakrat, zadnjič v poletnih dneh med junijem in julijem. Površino smo med drugim temeljito odrgnili. Kamen obeležja pa ni gladek in torej navadna sredstva in orodje niso dovolj. Barva se zažre v majhne luknjice in se čez čas spet pojavi, pa naj jo še tako močno drgneš,« je razložil.