Na Stefanu ne bo več grafike in dizajna

Na izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana v novem šolskem letu ne bodo zagnali poklicnega tečaja grafike in dizajna. »Zaradi neskladnosti deželnih programov poklicnega izobraževanja z državnim ustrojem,« je zaupal ravnatelj Primož Strani in pojasnil, da gre za normativni vakuum. »Mi smo program izvajali v obliki nadomestnega tečaja (it. corso di istruzione e formazione professionale surrogatorio), se pravi, da smo nadomeščali Deželo, ki bi po zakonu morala za to skrbeti.« Za petletno poklicno izobraževanje je namreč pristojno ministrstvo za šolstvo, se pravi država, za poklicno usposabljanje pa Dežela. Slednja lahko pooblasti državne šole, da poklicno usposabljanje izvajajo namesto nje. »Edini tečaj poklicnega usposabljanja v slovenskem jeziku je tečaj gostinstva, tako da smo se pred petimi leti prijavili, pridobili avtorizacijo, zagnali program in ga izvajali. Brez nobene dodatne pomoči s strani Dežele ...« Vodenje zahtevnega programa je bilo šoli v veliko finančno breme, s katerim pa ne more nadaljevati. Upravičeno so se odločili, da s programom prekinejo in poiščejo drugo rešitev, kajti smer je bila zanimiva ter perspektivna in je žela dobre rezultate.