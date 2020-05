Gorski reševalci, gasilci in policisti na gorskem kolesu so popoldne reševali 53-letnega tržaškega pohodnika E.Z., ki ga je na stezi št. 12 nad Napoleonsko cesto pod Vejno obšla slabost. Čutil je bolečine v prsnem košu in ob 16. uri sprožil alarm. Na kraj so prihiteli tudi reševalci službe 118, ki so mu nudili prvo zdravniško oskrbo. Moškega so na nosilu prenesli do rešilnega vozila in nato prepeljali v katinarsko bolnišnico. Reševalna akcija se je zaključila ob 18. uri.