Na strani pozabljenih in zapostavljenih

Na jesenskih volitvah bo pravice in dostojanstvo »pozabljenih in zapostavljenih« zasledovala lista Sinistra in comune – Levica, v kateri se prepoznavajo Stranka komunistične prenove, Sinistra anticapitalista in Risorgimento socialista.

Lista ima v imenu tudi slovensko različico Levica, saj kot je v baru-knjigarni Knulp novinarjem pojasnil Gianluca Paciucci (SKP), je slovenska narodna skupnost bistveni del mesta, slovenščina pa njegov drugi jezik, ki bi ga bilo vredno učiti se v vseh šolah. Pa tudi pripis besede levica ni postranskega pomena, je poudaril, saj je ni bilo doslej zaslediti med listami, ki se pripravljajo na volitve. »Na simbolu liste je tudi rdeča zvezda, ki ne sodi v preteklost, pač pa je še kako aktualna. Sestavljajo jo trikotniki in puščice, ki se med seboj križajo, pod njo pa je tudi napis Avanti popolo s srpom in kladivom. Nimamo česa se sramovati, kvečjemu nas ti simboli vabijo k razmisleku o tem, kar je bilo storjenega v preteklosti, seveda tudi o napakah, da bi lahko snovali prihodnost,« je namignil.

Sinistra in comune se predstavlja kot politična alternativna vsem danes prisotnim strankam v občinskem svetu. Tačas snuje lista povezave z drugimi političnimi gibanji in v prihodnjih dneh bo znano, katerega županskega kandidata bodo podprli. »Smo sila, ki se postavlja proti fašizmu, kapitalizmu, rasizmu, seksizmu in militarizmu, in si prizadeva za zaščito okolja in dela,« je poudaril Paciucci.