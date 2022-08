Na Tabor prispelo več sto noš

Več sto noš se je danes zjutraj zbralo v Repnu na 27. Kraški ohceti, na kateri se bosta poročila Dana Puric in Ivan Kerpan. Noše so se zjutraj zbrale v Kraški hiši, od tam so z ženinom na čelu krenile na Col, kjer jih je že čakala Dana. Med nošami je bilo občutiti veliko veselje, nekaj je bilo tudi solz sreče.

Vidno ganjena sta bila Danina starša Anamarija Baša in Pavel Puric, ki sta se na kraški ohceti vzela pred 35. leti. Prav tako srečna, da je ohcet nazaj, je bila Vesna Guštin, duša Kraške ohceti in predsednica Kulturnega društva Kraški dom. Kot omenjeno, je noš na stotine, vanjo so se oblekli tako dojenčki kot otroci, mladeniči in starejši ljudje. Barvan sprevod, ki ga je spremljalo razposajeno igranje na harmonike se je povzpel do cerkvice na Tabru. Na čelu sta bila mladoporočenca, ki sta se držala za krajca belega robca, simbola deviškosti. Med mašo ju bo poročil duhovnik Anton Bedenčič.