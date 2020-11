Na Tabru počastili padle v prvi vojni

Za repentabrsko župnijo in občino je bila pretekla nedelja, 8. novembra, poseben dan. Dopoldne so namreč utrjeno svetišče na Tabru obiskali predstavniki društva Prijateljev Avstrijskega črnega križa, ki so se s položitvijo venca spomnili 33 krajanov Repna, Cola, Vogelj in Vrhovelj (zadnji dve vasi sta zdaj v Sloveniji, nekoč pa sta bili sestavni del repentabrske župnije), ki so padli v prvi svetovni vojni in na katere spominja obeležje, ki so ga pred dvema letoma postavili na pročelje župnijskega doma.

Repentabrski svečani dopoldan se je začel z nedeljsko mašo, ki jo je v Marijinem svetišču na Tabru daroval dolgoletni domači župnik in rektor svetišča Anton Bedenčič, nato so se prisotni pomaknili do bližnjega župnijskega doma, poimenovanega po Emilu Westru, na pročelje katerega so 28. oktobra 2018 postavili spominsko ploščo. Le-to je župnik Bedenčič blagoslovil, predstavniki Prijateljev Avstrijskega črnega križa (ustanove, ki skrbi za urejanje avstro-ogrskih vojaških pokopališč) pa so k obeležju položili spominski venec.