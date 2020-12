Na tahograf je namestil magnet

Lokalni policisti so med nadzorom tovornih vozil, ki je preteklo sredo potekal v Ul. Carnaro in na državni cesti št. 202 ob izhodu sedmega pomola, ustavili tovornjak s priklopnikom. Med kontrolo tahografa so odkrili nepravilnost podatkov. Tahograf je beležil ure obveznega mirovanja oz. počitka, medtem ko je tovornjakar v resnici vozil. Po temeljitem pregledu podvozja so ugotovili, da je na tovornjakar na tahograf namestil magnet in s tem manipuliral s podatki. Vozniku so naložili 2600 evrov kazni in so mu odvzeli vozniško dovoljenje za obdobje enega do treh mesecev.