Na tleh našel kuverto z denarjem in jo vrnil

Izgubljena kuverta sredi ceste, v njej pa sto evrov, list z zapisanim imenom in telefonska številka. Kako bi ravnali? Bi bankovce spravili v žep in ostalo odvrgli, ali bi kuverto z zanimivo vsebino poskusili vrniti lastniku? Slednji je sicer srečen konec, ki je razveselil lastnika stotaka in urade uprave Primorskega dnevnika oziroma podjetja Dzp-Prae.

Tretje nadstropje poslopja v Ulici Montecchi 6 je v preteklih dneh obiskal predstavnik slovenskega društva in se zglasil v upravi, kjer ga je čakal prostovoljni denarni prispevek. Želel se je zahvaliti dobrosrčnemu darovalcu, Francu Mocorju, ki je vsoto daroval v spomin na preminulega brata. A na kopiji obrazca, ki ga je pri oddaji denarja izpolnil, so bili podatki nečitljivi. Zato je uradnica na list zapisala ime, priimek in telefonsko številko darovalca ter ga z denarjem spravila v belo kuverto. Gospod je nato odšel svojo pot s prispevkom v žepu. Nekaj ur kasneje je poklical uradnico in vprašal, ali je kuverto pustil pri njej, saj je v žepu ni bilo več.

Po telefonu sta nato rekonstruirala pot, ki jo je bil prehodil do doma. Po Montecchijevi se je spustil do Drevoreda D’Annunzio in šel na kavo v bar, kjer je snel jopič in ga obesil. Po kavici se je ponovno oblekel in, nič hudega sluteč, odšel domov. Tam pa se je zavedel, da kuverte v žepu ni več. Uradnica je popoldne prehodila isto pot in obiskala tudi bar, a kuverte ni bilo nikjer.

Naslednjega dne je prispela dobra novica. Franco Mocor, ki je vsoto daroval društvu in katerega podatki so bili zapisani na listu, je poklical na Primorski dnevnik in povedal, da mu je moški srednjih let, zaposlen pri Italijanskih železnicah, prinesel na Opčine pogrešano kuverto z denarjem.

»Gospod Claudio, priimka ne poznam, je super človek. Poklical nas je in rekel, naj pridemo po denar na opensko železniško postajo, kjer je zaposlen. Kuverto je našel na tleh pri Sv. Jakobu, kjer verjetno stanuje,« je dejal Mocor, ki je nato predal pogrešani prispevek neposredno v roke predstavniku društva.