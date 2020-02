Na tovornih ladjah so tihotapili priseljence

Pozornost varnostnih organov so pred poldrugim letom vzbudila večkratna odkritja nezakonitih priseljencev v tržaškem pristanišču; v večini primerov je šlo za iraške državljane. To je bil povod za preiskavo, ki se je po 18 mesecih sklenila z aretacijo dveh oseb; delovanje pomorske policije je koordiniral tržaški protimafijski tožilec Antonio Miggiani.

Po večmesečni preiskavi so policisti preiskali dva osumljenca, iraška državljana: zalotili so ju in flagrante delicto, saj sta pri sebi imela ponarejene potne liste in vozniška dovoljenja, tretjega osumljenca pa še iščejo. Prijavili so ju tožilstvu zaradi omogočanja nezakonitega priseljevanja.