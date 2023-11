Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so sinoči malo pred 20. uro posredovali na Trgu Garibaldi, kjer sta trčila skuterista. Zdravstveno osebje, ki je na kraj prispelo z dvema reševalnima voziloma in zdravniškim avtomobilom, je poškodovanima voznikoma nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ju prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Varnostni organi preiskujejo vzroke nesreče.