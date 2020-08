Na Trgu Sansovino se bodo dela nadaljevala tudi v večernih urah

Dela na Trgu Sansovino, kjer je ponoči počila vodna cev, se še niso zaključila in se bodo nadaljevala do nadaljnjega, tudi v večernih urah, sporoča družba AcegasApsAmga. Pričakovali so, da bodo zamenjavo cevi opravili že popoldne, toda poseg je bil veliko težji od pričakovanega. Zamenjati namreč morajo kar 6 metrov vodnih cevi.

Voda je ob močnem pritisku poškodovala tamkajšnje cestišče, brez vode pa sta tudi ostali dve stanovanjski stavbi s približno 60 družinami. Da bi omilili posledice zaradi pomanjkanja vode, so namestili začasno vodno pipo.