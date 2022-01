Na truplu je bila torbica

Na truplu Liliane Resinovich so našli torbico, obešeno čez ramo, se je izvedelo iz virov, povezanih s preiskavo, poroča tiskovna agencija Ansa. Včeraj so v okviru televizijske oddaje Quarto Grado na programu Retequattro razkrili, da je bila torbica ob truplu, medtem ko kaže, da je bila obešena čez ramo in da je bila prazna.

Truplo Liliane Resinovich so našli v sredo, 5. januarja, v parku na območju nekdanje psihiatrične bolnišnice pri Sv. Ivanu, potem ko je izginila in so jo iskali od 14. decembra.

Včeraj se je medtem razširila novica, da je državna tožilka, ki vodi preiskavo, Maddalena Chergia, izdala dovoljenje za pokop trupla, datum pogreba pa še ni znan.