Na Tržaškem bo kmalu polno mizic

Trgovci in lastniki javnih lokalov ter sploh vseh javnih dejavnosti v vsej tržaški občini bodo lahko od 18. maja, ko je predvideno ponovno odprtje mnogih dejavnosti, brezplačno uporabljali javno površino pred trgovino oziroma lokalom. Za zunanjo opremo (it. dehors) ne bodo potrebovali nobenega dovoljenja in bodo lahko v preteklosti navadno zaseden prostor tudi povečali. Brezplačna uporaba javnih površin bo veljala do 31. oktobra, lastniki trgovin in lokalov pa bodo morali seveda upoštevati nekatere omejitve.

To je vsebina sklepa občinske uprave, ki ga je sprejela včeraj popoldne na pobudo občinske odbornice Serene Tonel in občinske odbornice za urbanistiko Luise Polli. Odločitev temelji na sporazumu s spomeniškim varstvom. To med drugim pomeni, da bo mogoče uporabljati zunanjo opremo tudi v bližini spomenikov. Namen sklepa je prispevati k zagonu trgovin in javnih lokalov v vidiku njihovega ponovnega odprtja. To je prva tovrstna odločitev na državni ravni, je poudarila Tonelova, in zadeva vse dejavnosti v tržaški občini.