Na Tržaškem bo otrok v vrtcih in osnovnih šolah nekaj več

Vrtci in osnovne šole s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem so »na zeleni veji«. O kakem vidnem upadu oz. izjemnem porastu pri številu novih vpisov ne moremo govoriti, pa vendar neko rahlo rast v primerjavi z lanskim letom smo zabeležili. Tako vsaj zgleda iz podatkov januarskega vpisnega roka, ki so nam jih posredovali v tajništvih petih večstopenjskih šol: v novem šolskem letu 2020/2021 bo prag vrtcev prestopilo skupno 141 malčkov (lani jih je bilo 130), v osnovnošolske klopi pa bo sedlo 171 otrok (lani smo jih prešteli 164). Podatke o nižjih srednjih šolah bomo objavili v prihodnjih dneh.

Če se najprej poglobimo v podatke za vrtce, lahko zapišemo, da so številke ostale podobne lanskim, razen manjših izjem. Na Večstopenjski šoli Opčine bo malčkov v vrtcih septembra 54 - pri tem velja zabeležiti kar precejšen priliv otrok v openski vrtec Andreja Čoka, ki v primerjavi z lanskim letom beleži kar 10 otrok več - se pravi po novem kar 22.