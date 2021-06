Na Tržaškem kljub pandemiji prisrčen konec pouka

Tudi za slovenske šole na Tržaškem se je danes zaključil pouk, ki je tudi v tekočem šolskem letu 2020/2021 potekal v nenavadnih okoliščinah zaradi pandemije novega koronavirusa, ki so učence oz. dijake prisilile, da so dober del časa imeli pouk na daljavo, v razrede pa so se vrnili šele v zadnjih mesecih. Kljub vsemu pa se na raznih šolah od učilnic niso hoteli posloviti brez zaključnih prireditev, ki so morda potekale nekoliko spremenjeno, a nič manj prisrčno. Tako so se npr. na openski Škavenci od šolskih klopi igrivo poslovili učenci Osnovne šole Franceta Bevka, zaključna prireditev je potekala tudi na dvorišču Nižje srednje šole Simona Gregorčiča v Dolini (tam so priredili tudi dobrodelno akcijo za Kongo), medtem ko so na Humanističnem in družbeno-ekonomskem liceju Antona Martina Slomška za zadnji dan šolskega leta priredili orientacijski tek, ki je dopoldne potekal v Samatorci.

Dijake tretjega letnika nižjih ter petega letnika višjih srednjih šol zdaj čaka še državni izpit oz. matura, malčki otroških vrtcev pa bodo še naprej zahajali v učilnice do 30. junija.