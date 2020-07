Na Tržaškem pospešujejo serološke teste

Zdravstveno podjetje Asugi in tržaška univerza sta podpisala sporazum za skupno izvajanje programa seroloških testov v okviru prizadevanj za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Tržaška univerza je poleg tega sklenila dogovor z Deželo FJK in šolo za višje študije Sissa za izdelavo raziskovalnega projekta glede vpliva covida-19 na družbo in življenje ljudi. Pristaniški sistem vzhodnega Jadrana pa se je medtem odločil za serološke teste na 1000 pristaniških delavcih. Namen pobude je ugotoviti, katera delovna področja v pristanišču so najbolj nevarna za zaposlene glede na možnost okužbe.

Zdravstveno podjetje Asugi je razložilo, da so po t. i. lockdownu v novi fazi nujna sodelovanja in sinergije. V tem okviru so se skupaj s tržaško univerzo odločili za skupen program seroloških testov, katerega namen je zaznati prisotnost protiteles proti covidu-19. Testiranje bo potekalo na prostovoljni ravni in bo prvenstveno namenjeno univerzitetnim raziskovalcem, docentom, upravnemu osebju in zaposlenim v podjetjih na ozemlju. Podjetje Asugi bo dalo na razpolago vse ambulante, laboratorije in druge storitve za izvajanje omenjenih dejavnosti.