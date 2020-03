Na Tržaškem povprečno več okuženih kot v Milanu

Del Tržačanov še vedno podcenjuje novi koronavirus in ne upošteva prepovedi, podatki pa bi jih morali bolj skrbeti. Gre namreč za hud izziv za ves zdravstveni sistem. Podrobnejši ogled torkovih podatkov o številu okuženih po pokrajinah kaže, da je delež okuženih glede na število prebivalcev v Trstu, kjer je glavni problem trenutno okužba več gostov domov za starejše občane, dokaj visok.

Podatki se naglo spreminjajo, a v torek je bilo na Tržaškem okuženih 67 od 234.000 prebivalcev: to pomeni, da je bilo okuženega 0,029 odstotka prebivalstva. Število se zdi majhno, a se veča in presega nekatere pokrajine, ki so v medijih bolj v ospredju.Milanska pokrajina (3,6 milijona prebivalcev) je v torek štela 592 okuženih (0,018 odstotka), včeraj pa 925 (0,028 – približno toliko kot Trst dan prej). V pokrajini Padova je bilo v torek 284 okuženih, kar pomeni 0,030 odstotka prebivalcev (približno enako kot Trst), deleža v Trevisu in Benetkah sta bila 0,021-odstotna, torej nižja. Na Videmskem in Goriškem sta bila torkova deleža 0,005 in 0,007-odstotna. V Lodiju je okuženega 0,4 odstotka prebivalcev, Codogno in Vò Euganeo sta v prejšnjih tednih presegla odstotek ali dva, v prvem pa se je pohod virusa, kaže, zaustavil.