Na Tržaškem prvič zmanjšanje števila pozitivnih na koronavirus

Na Tržaškem, ki je najbolj prizadeto območje v Furlaniji - Julijski krajini, so zadnji podatki spodbudni, čeprav je treba biti še naprej zelo previdni, še zlasti v obdobju rahljanja vladnih ukrepov. Prvič po izbruhu pandemije novega koronavirusa smo pri pregledovanju podatkov deželne civilne zaščite zabeležili upad števila pozitivnih na novi koronavirus v primerjavi s prejšnjim tednom. Danes je na ozemlju tukajšnjih šestih občin 723 pozitivnih, medtem ko jih je bilo prejšnji ponedeljek, 27. aprila, 764, 20. aprila pa 735. V sami tržaški občini, ki šteje daleč največ prebivalcev in nosi v tem času glavnino bremena, je danes 666 pozitivnih: 27. aprila jih je bilo 696, 20. aprila pa 659.

Vse več je ozdravelih: virus sta na Tržaškem premagali že 402 osebi. Po drugi strani pa je število umrlih bolnikov še vedno visoko. V zadnjem tednu je izdihnilo 18 pacientov (v tednu prej 21), pri čemer velja poudariti, da so se mnogi med temi spopadali z drugimi boleznimi; pa tudi to, da v vsem tem času marsikomu pred smrtjo niso odvzeli brisa, tako da se v statistiko ni vpisal. Strokovnjaki vsekakor opozarjajo, da bo število smrti začelo upadati kot zadnje, ker se bolniki s pljučnicami in z drugimi posledicami soočajo dalj časa.